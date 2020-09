Estado de contingência em Lisboa e no Porto. Quais são as regras?

O país regressou ao estado de contingência esta terça-feira. Saiba o que muda no país e, em específico, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Na semana em que milhares de alunos regressam às escolas e em que muitos adultos retomam a actividade laboral nos escritórios, o Governo adoptou novas regras para conter o crescimento de casos de infecção pela Covid-19. Todo o território continental passou esta terça-feira ao estado de contingência. Se antes só a área metropolitana de Lisboa estava sujeita às normas aplicadas pela medida, este nível alarga-se agora a todo o país. As zonas urbanas com maior densidade populacional, nomeadamente a de Lisboa e a do Porto, por sua vez, têm regras mais apertadas: o regresso ao trabalho e o uso de transportes públicos serão condicionados nestas áreas. Conheça as regras e o que mudou.

O que muda nos transportes públicos?

A oferta na frequência de transportes regressou, a partir desta semana, aos níveis pré-pandemia. Ainda assim, deverá ser tido em conta o esforço de diferenciação de horários – só dessa forma será possível evitar aglomerações nos transportes. Deverá também respeitar as regras: o uso obrigatório de máscaras comunitárias para todos os utentes, facilitar entradas e saídas e manter a possível distância de segurança. As viseiras devem ser usadas apenas como complemento à máscara.

Posso visitar amigos ou familiares, receber visitas de amigos ou familiares ou fazer uma festa em casa?

É possível, desde que sem prejuízo da violação da “proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de dez pessoas”. Atenção, que este limite aplica-se agora a todo o país. A regra, contudo, não se aplica a elementos do mesmo agregado familiar.

Vou ter de regressar ao meu local de trabalho habitual?

O trabalho à distância continua a ser recomendado, se possível. Quando não o for, as normas para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto definem que deverão ser implementados esquemas de equipas em espelho, obrigatoriedade de horários desfasados e redução de movimentos pendulares.

O que muda nos estabelecimentos comerciais e serviços?

A maior parte das instalações e estabelecimentos com atendimento ao público está em funcionamento com a transição para o estado de contingência em todo o território. Contudo, há novas regras em vigor: estabelecimentos comerciais (à excepção de cafés, pastelarias, cabeleireiros e ginásios) estão proibidos de abrir antes das 10.00. Por sua vez, os horários de encerramento deverão acontecer entre as 20.00 e as 23.00 (decisão que fica ao critério das autarquias). Nos casos de Lisboa e do Porto, Fernando Medina e Rui Moreira, autarcas das cidades, decidiram autorizar o funcionamento do comércio até às 23.00. Em relação aos centros comerciais, está fixado um limite de quatro pessoas por grupo nas zonas de restauração e é proibida a venda de bebidas alcoólicas em cafés, restaurantes (salvo se em período de refeição) e nas estações de serviço. Continua em vigor a proibição de consumo de álcool na rua.

Como vai ser o novo normal nas escolas?

Os pais ficam à porta e o uso de máscara é obrigatório para todos os alunos a partir do segundo ciclo do ensino básico. Todo o pessoal docente terá também de usar máscara. Há excepções, claro: não é obrigatório o uso de máscara durante as refeições, durante a prática de actividade física ou se a pessoa em questão tiver um atestado de incapacidade ou declaração que comprove a impossibilidade de utilização. Em relação às escolas, entra em vigor o limite de grupos de quatro pessoas nos restaurantes, cafés e pastelarias que estejam a 300 metros dos estabelecimentos de ensino. É ainda obrigatória a existência de um plano de contingência em todas as escolas.

O que muda, em concreto, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto?

Para estas regiões com uma grande densidade populacional passa a ser necessário fazer um esforço para evitar a concentração de pessoas nos transportes públicos e nos locais de trabalho. Deverão mesmo ser implementadas equipas em espelho com escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial e o desfasamento de horários é obrigatório: deverá haver horários diferenciados de entrada e de saída, bem como para as pausas e para as refeições. É ainda pedido que haja um esforço de redução nos movimentos casa-trabalho-casa.

Quando volta a haver público nas actividades desportivas?

Os jogos de futebol e outras actividades desportivas mantém-se sem público. Pelo menos, para já. O campeonato arranca esta sexta-feira, mas sem adeptos nas bancadas. Ficou agendada uma nova reunião entre a Liga e as autoridades de saúde para uma reavaliação da situação epidemiológica e para a elaboração de um plano de regresso progressivo dos adeptos aos estádios.

E os lares?

Nestas infra-estruturas, que geram particular preocupação, serão criadas brigadas distritas de intervenção rápida para a contenção de surtos.

