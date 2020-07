Cascais tem o primeiro ecocentro móvel do país

A partir de agora, Cascais tem um ecocentro móvel, o primeiro do país. Este equipamento irá circular pelo concelho, passando por diferentes freguesias a cada dia da semana. Permitirá a reciclagem de 12 resíduos distintos, possibilitando o desvio de resíduos indiferenciados de resíduos perigosos domésticos.

"É importante trabalharmos a recolha mais próxima do cidadão e de facto informar as pessoas de que há determinados fluxos que têm uma possibilidade de serem valorizados e que não devem ir para o ecoponto tradicional", referiu a secretária do Estado do Ambiente, Inês Costa, na inauguração do equipamento, esta quinta-feira.

O novo equipamento permitirá reforçar o sistema de reciclagem e contribuir para a economia circular de Cascais. Em breve, segundo uma nota publicada no site da autarquia, serão instalados mais seis ecocentros fixos no concelho. A autarquia está ainda a desenvolver uma campanha de sensibilização para o abandono de monos e cortes de jardim na via pública, tendo uma brigada de intervenção ambiental no terreno.

Poderá depositar no ecocentro cabos eléctricos, pequenos electrodomésticos, pilhas e baterias, tinteiros, lâmpadas, latas de spray, loiças, espelhos e vidros, cassetes, DVDs e CDs, latas de tinta, livros e revistas, rolhas e caricas.

O ecocentro inicia a semana no parque de estacionamento, às terças-feiras desloca-se até ao parque de estacionamento na Avenida Pedro Agotinha da Silva, em São Domingos de Rana. A meio da semana está na Parede, na Rua de Timor, junto ao Terminal Rodoviário da Parede. Às quintas-feiras estará no parque de estacionamento na Avenida Mariano Cirilo de Carvalho. Às sextas-feiras é a vez de Alcabideche, junto à entrada da escola Ibn Mucana. Por fim, chega a Cascais ao sábado, na Avenida Gaspar Corte Real, ao lado da Sacolinha.

