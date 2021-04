Cascais tem um novo campo de basket 3x3 dedicado a Kobe Bryant

A Câmara Municipal de Cascais inaugurou esta semana um novo campo de basquetebol, no Bairro das Faceiras, em São Domingos de Rana. O recinto, entretanto requalificado, foi pintado pelo artista urbano Gustavo São Pedro, que prestou homenagem a Kobe Bryant. Conhecido como ‘Black Mamba’, o jogador profissional de basquetebol norte-americano morreu num acidente de helicóptero em Janeiro de 2020. Esta homenagem é promovida pela Federação Portuguesa de Basquetebol, no âmbito do programa 3x3 BASKETART.

“O desporto é, sempre foi, motor de inclusão e entendimento entre as comunidades e os povos”, afirma o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, que destaca o facto do basquetebol ser uma modalidade em crescimento acelerado. “E que será desporto olímpico em Tóquio já este ano.”

A intervenção do cascalense Gustavo São Pedro, conhecido por OATS no meio artístico, é uma tremenda homenagem à antiga estrela dos Lakers, o quarto melhor marcador da história da liga norte-americana, que não só deixa como legado cinco títulos da NBA e 18 presenças All-Star como está prestes a entrar no Hall of Fame – a cerimónia está prevista para Maio.

Para a prática do basquetebol 3x3, a Federação ofereceu a tabela oficial, produzida pela Fabrigimno, que também doou colectes técnicos e três oficiais Wilson 3x3, que foram entregues à Associação de Moradores do bairro, para serem usados pelos munícipes entre as 10.00 e as 18.00.

