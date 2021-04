Cascais vai medir qualidade do ar no concelho com 11 sensores

Rede de sensores instalada no ano passado foi agora lançada pela autarquia. A monotorização da qualidade do ar passa a ser feita em todo o concelho.

Cascais tem em funcionamento, desde esta segunda-feira, 12 de Abril, uma rede de sensores de qualidade do ar e meteorologia. Os 11 sensores instalados em 2020, em conjunto com a estação de medição de qualidade do ar, em funcionamento desde 2002, permitem agora monotorizar a qualidade do ar em todo o concelho, anunciou a autarquia na sua página oficial.

“Para nós é essencial conhecer para depois gerir, se não soubermos onde estão os focos de poluição, se não soubermos como está a qualidade do ar, não vamos poder actuar em conformidade e, portanto, esta rede de 11 estações de monitorização da qualidade do ar vai permitir termos conhecimento do que se passa um pouco por todo o concelho e actuar em conformidade”, esclarece Joana Balsemão, vereadora da autarquia com o pelouro do Ambiente, na nota publicada online.

Estes sensores colocados em diversos locais do concelho permitem “ampliar o conhecimento sobre o impacte das fontes de emissão (tráfego e actividades antrópicas), bem como a relação do clima com a dissipação de partículas ou outros gases atmosféricos”. Os dados recolhidos estarão disponíveis online para os interessados em conhecê-los.

+ Time Out Lisboa volta às edições em papel

+ Maioria quer viajar assim que possível (e está de olho nos Açores)