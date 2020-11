Cascais vai ter 5000 Estrelas de Natal a decorar as ruas da cidade

Com as suas pétalas vermelhas, é uma planta muito utilizada nas decorações natalícias e a Câmara Municipal de Cascais vai fazer um belo arranjo. Em vários locais do concelho de Cascais, vai poder apreciar 5000 exemplares de "Estrelas de Natal", um dos nomes populares atribuídos à espécie Euphorbia pulcherrima.

“Frágil, esta espécie, requer muitos cuidados, pelo que não é possível levá-la a todo o lado”, explica a Câmara Municipal de Cascais na sua página de Instagram. Mas dá as coordenadas em direcção às zonas do concelho que ao longo dos próximos dias ficarão decoradas com as Estrelas de Natal: Cascais-Estoril (Marginal, Praça Sá Carneiro, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Praça 5 de Outubro), Carcavelos-Parede (Parque Quinta da Alagoa, Marginal, junto ao D. Pepe), S. Domingos de Rana (Parque Urbano da Quinta de Rana).

Esta ideia foi planeada em 2019 para a Vila de Natal no Parque Marechal Carmona, mas a pandemia obrigou a reformular o conceito do evento, explica a Câmara Municipal de Cascais que promete mais novidades em breve.

