Há obras de Salvador Dalí e Jeff Koons nesta exposição gratuita em Cascais

Salvador Dalí, Jeff Koons, Patrick Hughes, Carole Feuerman e Richard Orlinski são alguns dos nomes mais sonantes da arte moderna e contemporânea. E algumas das suas obras podem ser vistas na International Art Show, uma exposição inaugurada no início de Novembro e patente até 6 de Dezembro na Marina de Cascais. A entrada é gratuita.

Chega a Portugal pelas mãos da Bel-Air Fine Art, um grupo de arte internacional com sede na Suíça e umas tantas galerias espalhadas por locais como Paris, Saint-Tropez, Veneza, Cannes, Mónaco ou Miami. Esta será a primeira exposição em Portugal do grupo, cujos proprietários Gregory e François Chabanian já tinham uma ligação próxima com o país, e mais ainda com Cascais, por ser destino de férias deste pai e filho.

International Art Show



O mote da exposição é dado por Salvador Dalí, que tem naquele espaço mais de 30 gravuras originais, litografias e desenhos raros da colecção particular de Jean Amiot, um dos mais conhecidos coleccionadores de Dalí. A mostra segue caminho com obras de Jeff Koons, Carole Feuerman, Idan Zareski, Richard Orlinski, Patrick Rubinstein, Patrick Hughes, Joseph, Christian Voigt ou Cécile Plaisance.

As entradas na exposição, que reúne mais de 200 obras assinadas por grandes artistas, todas autenticadas e certificadas, estão limitadas à lotação actual do espaço de forma a garantir o distanciamento social. O uso de máscara é obrigatório.

Rua Marina de Cascais, 1 (Cascais). Seg-Sex 14.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-13.00. Entrada livre.

+ Exposições em Lisboa a não perder nos próximos meses

+ Conheça Cascais sem gastar um cêntimo