Cascais vai ter Natal itinerante e a habitual roda gigante

Respeitar as actuais regras em vigor e defender a saúde das famílias: são estas as principais razões para um Natal itinerante em Cascais. A autarquia anunciou a medida e promete manter a iluminação inspiradora “para ajudar a animar também o comércio local”. Com inauguração marcada já para esta sexta-feira, 27 de Novembro, as celebrações vão incluir um cortejo em movimento e até a habitual roda gigante, mas com novas regras de utilização.

“Quando ouvir a agitação espreite à janela, ou venha à rua. Sem aglomerados podemos viver o Natal com muita cor e alegria”, lê-se em nota da autarquia, que se está a preparar para levar a magia de Natal à porta de cada um, com um cortejo itinerante.

Nos dias 27 e 28 de Novembro, o trenó do Pai Natal vai percorrer todas as freguesias do concelho, escoltado por soldadinhos de chumbo e acompanhado por um presépio vivo, um comboio de duendes, carros temáticos e uma viatura de bombeiros para prestar também homenagem a todos os profissionais da Linha da Frente.

Na Baía de Cascais, a roda gigante também marcará a já habitual presença, sempre com todas as medidas de segurança sanitária definidas pelas autoridades de saúde.

Já em Dezembro, entre os dias 12 e 20, irá realizar-se a tradicional Corrida de Natal, mas num formato diferente. Face à realidade actual, a Câmara Municipal de Cascais decidiu apostar, em parceria com o CCD Cascais, num evento solidário, para reforçar o apoio às famílias mais vulneráveis da comunidade, com os atletas a caminhar ou correr cinco ou dez quilómetros, num percurso e horário definidos pelo próprio, que será responsável por respeitar as normas impostas pela DGS e pela cronometragem da actividade.

“Ao aderir à Cascais Corrida de Natal, o atleta está a contribuir para o apoio às famílias mais vulneráveis da comunidade, uma vez que os 5€ da inscrição serão convertidos em produtos alimentares. A Câmara Municipal de Cascais reforça este apoio com um donativo de 5€ por cada inscrito. Além disso, o LIDL e o ALDI também se associaram à iniciativa e garantem um contributo de 7.000€ cada, em bens alimentares”, lê-se na informação já disponível no site da autarquia.

Se espreitar a agenda da cidade, encontrará mais iniciativas natalícias, como o Natal Solidário, a Garden Sale e o espectáculo Claus: O irmão do Pai Natal.

