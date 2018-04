Cascais vai ter oito horas de actividades físicas grátis

Preguiça? Procrastinação? Desmotivação? Tudo isto vai acabar. No próximo domingo, dia 8 de Abril, celebre o Dia Mundial da Actividade Física na Baía de Cascais.

O evento realiza-se em mais de 120 países e o objectivo é pôr toda a gente a mexer, prevenir doenças cardiovasculares e partilhar hábitos de vida saudáveis. Este domingo, prepare a roupa de treino e junte-se às iniciativas organizadas pela Câmara Municipal de Cascais.

As actividades físicas começam às 10.00 (com aulas de equitação) e terminam às 18.00 (com uma partida de voleibol na praia). Pelo meio, pode conduzir as famosas ''Bicas'' (que é como quem diz, bicicletas), fazer escalada, bater umas bolas no Futevolei, puxar pelos braços na canoagem, surfar, e ainda ser protagonista de um baptismo de Vela.

Esperamos que tenha guardado algum fôlego porque ainda há mais. Aprenda com quem sabe as mais recentes técnicas de Tai Chi, Yoga, Zumba, BodyCombat, Hip Hop, Jazz e Ballet. Seja activo. Não custa nada (literalmente, pois a entrada é gratuita).

+ 20 coisas para fazer em Cascais