Cascais volta a promover “Verão no Parque”

A Câmara Municipal de Cascais vai voltar a promover actividades ao ar livre para aliviar a ocupação das praias. A iniciativa “Verão no Parque”, que foi um sucesso em 2020, já arrancou no Parque Marechal Carmona, na vila, e no Parque Municipal do Penedo, em São Domingos de Rana. Mas está previsto abranger mais três parques municipais.

No total serão seis parques do concelho de Cascais com zonas delimitadas para estender a toalha de praia em segurança, sem ter que pôr os pés na areia, e com boas sombras e zonas para refrescar garantidas. Deverá usar máscara, manter um distanciamento social de dois metros e evitar ajuntamentos com mais de dez pessoas. Para garantir as melhores condições, haverá apoio local das 08.30 às 20.00, com jovens no âmbito dos Programas Municipais de Voluntariado Jovem.

A programação arranca este sábado, 22 de Maio, no Parque Marechal Carmona. Entre as 09.30 e as 12.10, irá celebrar-se o Dia Internacional da Biodiversidade com oficinas, teatro e até uma hora do conto. A participação nas actividades é totalmente gratuita mas requer inscrição através de e-mail (sensibilizacao@cascaisambiente.pt).

“Durante as manhãs de sábado, traga a família. Além de desfrutar destes espaços naturais em meio urbano no concelho, pode fazer parte de várias acções que ajudam a promover, de forma divertida, a sustentabilidade ambiental, a economia circular e a biodiversidade”, lê-se em comunicado no site da autarquia, onde pode consultar todas as propostas disponíveis.

