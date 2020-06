Castelo de S. Jorge recebe aulas de yoga e pilates ao ar livre

As vistas estão asseguradas, só precisa de vontade de se esticar ao comprido. O Castelo de S. Jorge recebe na segunda, 29, duas aulas gratuitas de yoga e pilates ao ar livre.

Será nos terraços espaçosos e com vistas desafogadas para os telhados de Lisboa, que a instrutora Sandra Tavares Marcelino vai deitar uma série de participantes ao tapete com duas aulas adaptadas com princípios de yoga e pilates. A entrada é livre, mas terá de se inscrever (info@castelodesaojorge.pt ou 21 880 0620) para reservar lugar, uma vez que estes são limitados para garantir a segurança dos participantes.

As aulas decorrem às 10.15 e às 18.00, sendo o bilhete levantado no próprio dia a partir das 10.00 e até dez minutos antes do início da aula.

Como os tempos que se vivem não permitem partilhas, os participantes terão de levar o seu próprio tapete e toalha para a prática das modalidades, e ir vestidos com roupa confortável, não havendo serviço de bengaleiro no local. O uso de máscara é obrigatório para entrar no Castelo.

O Castelo de São Jorge reabriu a 1 de Junho, com novo horário (a partir das 10.00) e novas regras para garantir a segurança de trabalhadores e visitantes. Lotação controlada, álcool gel disponível no local, uso obrigatório de máscara e distanciamento social de dois metros são algumas das novas medidas de protecção adoptadas. O acesso às bilheteiras obedece à sinalização de segurança e distanciamento presente no local e a aquisição de bilhetes deverá ser feita preferencialmente por multibanco.

A entrada continua a ser livre para residentes na cidade de Lisboa e para crianças até aos 12 anos. Com lotação controlada, a entrada é autorizada a grupos até dez pessoas.

