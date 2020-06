Castelo de São Jorge reabriu com novo horário e novas regras

O Castelo de São Jorge reabriu ao público esta segunda-feira. O monumento nacional tem novo horário e novas regras para garantir a segurança de trabalhadores e visitantes.

Lotação controlada, álcool gel disponível no local, uso obrigatório de máscara e distanciamento social de dois metros são algumas das novas medidas de protecção, adoptadas de acordo com as directivas das autoridades de saúde.

De portas abertas desde as 10.00, o acesso às bilheteiras obedece à sinalização de segurança e distanciamento presente no local e a aquisição de bilhetes deverá ser feita preferencialmente por multibanco. A entrada é livre para residentes na cidade de Lisboa e para crianças até aos 12 anos. Com lotação controlada, a entrada é autorizada a grupos até dez pessoas.

A sinalética, que apresenta as medidas necessárias a uma visita em segurança, deve ser respeitada, assim como o circuito predefinido e assinalado de acesso ao Núcleo Museológico e ao Castelejo. A Câmara Escura, periscópio instalado na Torre de Ulisses, encontra-se encerrada.

Durante os meses de Abril e Maio, a equipa de conservação e restauro realizou um conjunto de acções no castelo, pelo que poderá também apreciar as muralhas que foram capeadas com tijoleiras que se tinham soltado, os muros agora consolidados e a limpeza e desinfecção de estátuas, colunas, capitéis, mesas e bancos.

