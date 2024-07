Castelo dos Mouros ilumina-se em apoio à selecção portuguesa

Numa demonstração de apoio à selecção nacional, a Parques de Sintra, em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, decidiu iluminar o Castelo dos Mouros com as cores da bandeira de Portugal. A iniciativa estará a acontecer até ao final da participação da equipa portuguesa no Campeonato Europeu de Futebol.

“Portugal, que venceu, pela primeira vez, esta competição em 2016, está, segundo as casas de apostas, entre os principais favoritos à vitória no torneio, ao lado de Inglaterra, França, Alemanha e Espanha”, lê-se no comunicado em que a Parques de Sintra anuncia a “iluminação cénica” do monumento.

O Euro 2024 arrancou a 14 de Junho e conta com a participação das melhores 24 selecções de futebol da Europa. Na chamada fase de grupos, constituída por seis lotes de quatro países, Portugal integrou o grupo F, juntamente com a Chéquia (ganhou 3-0), a Turquia (ganhou 2-1) e a Geórgia (perdeu 2-0). Agora, já nos oitavos de final, Portugal – que empatou com a Eslovéquia na última segunda-feira – terá de vencer a França, esta sexta-feira, 5 de Julho. Caso contrário, está fora do campeonato.

