Catarina Furtado apresenta chuva de estrelas nas Ruínas do Carmo

Imagine as paredes das Ruínas do Carmo a transformarem-se em telas tridimensionais – palco de luz, música e dança. Imagine a voz de Catarina Furtado a guiar-nos através dos tempos, 45 minutos de cada vez, da Batalha de Aljubarrota, padeira de pá em riste, passando pela Revolução de 25 de Abril de 1974, cravos por todo o lado, até aos dias de hoje. É o que vai acontecer com o regresso de Lisbon Under Stars no dia 2 de Maio. Se nessa altura, ainda estiver a recuperar do descanso do Primeiro de Maio, fique a saber que o premiado espectáculo imersivo, criado pelo atelier OCUBO e o Museu Arqueológico do Carmo, tem sessões previstas até 13 de Julho.

No centro dos acontecimentos, o público poderá circular livremente pelo espaço, para ver, ouvir e apreciar diferentes perspectivas audiovisuais e até sensoriais. Além da voz de Catarina Furtado, que é o fio condutor de toda a experiência, o espectáculo faz-se com recurso a projecções multimédia a 360º, bailarinos virtuais e efeitos visuais, com participações especiais de referências da cultura, dança e música portuguesa, como Mariza, Teresa Salgueiro e Rão Kyao, ao som de nomes como Amália Rodrigues, Luís de Freitas Branco, Salvador Sobral e José Afonso.

Estão programadas duas sessões por dia, narradas em inglês e português, de segunda-feira a sábado, às 21.30 e às 22.30. Só tem de escolher a que horas quer andar de cabeça no ar. Os bilhetes já estão à venda e custam entre 15€ e 20€, com entrada gratuita para crianças até aos cinco anos e parte das receitas a reverterem para a associação Corações com Coroa.

Largo do Carmo. Seg-Sáb 21.30 e 22.30. 15€-20€. Grátis até aos cinco anos

