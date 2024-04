Já tocou num antepassado com 260 milhões de anos? Nesta feira, vai poder

No dia 20 de Abril, há feira de ciência, visitas a laboratórios e outras surpresas no Instituto Superior Técnico. A entrada é gratuita.

O Instituto Superior Técnico vai abrir as portas do campus na Alameda para um Dia Aberto, a 20 de Abril, das 10.00 às 17.00. O programa, pensado para todas as idades, inclui desde uma feira de ciência, com um espaço dedicado aos mais novos, até palestras e visitas a laboratórios. Ao todo, estão previstas mais de 60 actividades gratuitas.

Um dos objectivos da iniciativa é dar a conhecer a oferta formativa do Técnico, razão porque será possível conhecer, em percursos guiados, vários dos laboratórios de aulas e de investigação. Mas o grande destaque vai para a feira de ciência, uma exposição interactiva dinamizada por investigadores e estudantes. Aí poderá, por exemplo, tocar num antepassado com 260 milhões de anos, cortesia do Centro de Recursos Naturais e Ambiente e do projecto PaleoMoz, que nos vão dar a ver fósseis de sinapsídeos basais, que são ancestrais distantes dos mamíferos.

© Instituto Superior Técnico

Na feira, poderá também conhecer “O carro de corridas mais eficiente de Portugal” (na banca do Projecto de Sustentabilidade Energética Móvel), “O mundo mágico dos lasers e plasmas” (na banca do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear), “Embarcações movidas a energia solar” (na banca do Técnico Solar Boat) e “Membranas que removem toxinas do sangue” (na banca do Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados). Mas não só.

Se não quiser perder pitada, a programação completa está disponível online no site do Dia Aberto do Técnico, onde já estão abertas as inscrições para que possa reservar lugar neste evento.

Avenida Rovisco Pais, 1. 20 Abr, Sáb 10.00-17.00. Entrada gratuita, mediante inscrição

