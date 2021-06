CCB aposta em Destemporada com música, teatro e dança no Verão

O Centro Cultural de Belém está a preparar-se para três meses de actividade intensa, com uma programação pensada para toda a família. A Destemporada não só traz projectos que não puderam ser apresentados na altura prevista, como novos projectos expositivos e performativos. Entre Julho e Setembro, haverá música, teatro, dança e muitas outras coisas para fazer em família, desde manhãs com pilates e yoga até noites à volta do palco da Praça CCB.

“Se a Temporada ficou metida na gaveta, abrigada da pandemia durante os meses de Inverno, o Verão trouxe o seu contrário e a necessidade de construirmos um programa intenso e diversificado”, lê-se em comunicado do CCB. “Agora, é convosco: cá estamos à vossa espera, preparados e com todos os cuidados, mas certos de que, neste Verão, esta também será a vossa praia.”

A iniciativa arranca logo a 2 de Julho, pelas 19.00, com uma criação de Hugo Calhim Cristóvão e Joana von Mayer Trindade, que se repete no dia seguinte, à mesma hora. Mas a programação, disponível para consulta no site do CCB, prolonga-se até Setembro, com teatro, dança, música, cinema, exposições e actividades ao ar livre. Entre as várias propostas, destacam-se, por exemplo, as noites de Verão na Praça CCB, onde será possível assistir a vários filmes, como Shine A Light (16 de Julho, 21.30), de Martin Scorsese, centrado no mundo dos Rolling Stones; Amazing Grace (23 de Julho, 21.30), de Sidney Pollack e Alan Elliott, um registo ao vivo do disco de Aretha Franklin com o mesmo nome; e Neil Young: Heart of Gold (30 de Julho, 21.30), de Jonathan Demme.

Se prefere música, gostará de saber que a Praça CCB também será palco de concertos ao ar livre, de artistas e bandas como Glockenwise (17 de Julho, 21.00), Selma Uamusse (7 de Agosto, 21.00), Luís Severo (21 de Agosto, 21.00) e The Legendary Tigerman (28 de Agosto, 21.00), entre muitos outros. Já o teatro terá também forte presença nesta programação, que conta com parcerias com o Teatro Nacional D. Maria II, o Festival de Almada e o Teatro Nacional São João. Sobressai Maria Callas – Cartas e Memórias (10 e 11 de Julho, 19.00), de Tom Volf, com Monica Bellucci; Amigos Imaginários (16 e 17 de Julho, 20.00), um filme-performance de Rita Barbosa; ou Morte de um Caixeiro Viajante (6 a 15 de Agosto, 16.00 e 19.00), a partir do texto de Arthur Miller, com encenação Jorge Silva Melo.

Para os mais novos, a Fábrica das Artes é o local a ter debaixo de olho. Além da instalação imersiva Do Outro Lado da Toca, estão previstos vários concertos e espectáculos de teatro, que têm como pano de fundo o universo imaginário de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho, de Lewis Carroll. Mas não só. Em Agosto também há o ciclo Anti-Princesas, de Cláudia Gaiolas. A pensar nas famílias, estão ainda agendadas várias actividades ao ar livre, como showcooking no Jardim das Oliveiras e manhãs de pilates, tai chi chuan e yoga, e oficinas na Garagem Sul, onde também é possível ver algumas das exposições actualmente patentes.

CCB. Vários horários e preços. Algumas actividades são gratuitas, sujeitas à lotação.

