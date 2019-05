CCB celebra os 50 anos da chegada do Homem à Lua

O astronauta norte-americano Neil Armstrong embarcou numa jornada histórica em 1969, tornando-se o primeiro homem a pisar a Lua. Meio século depois, a data é comemorada no Centro Cultural de Belém (CCB) com a exibição de um filme e duas conversas sobre os novos horizontes de possibilidades que surgiram com ela.

“Os desafios colocados à criatividade e ao engenho humano transformam o inimaginável em algo possível. Pousar na Lua apresentou à espécie humana milhares desses desafios”, lê-se no comunicado do Centro Cultural de Belém, que comemora “O futuro de uma pegada com 50 anos” – e o seu impacto no imaginário colectivo – a 19 de Maio, das 11.30 às 18.45.

As comemorações arrancam às 11.30 com a exibição do filme de Damien Chazelle, O Primeiro Homem Na Lua (2018), seguindo-se uma conversa sobre o que mudou na Terra com a ida à Lua. Com moderação de Joana Lobo Antunes, da Universidade Nova de Lisboa, professores e investigadores, incluindo um neurocirurgião e especialista em medicina aeroespacial, vão debater como “a façanha de levar e trazer uma missão tripulada à Lua precisou de desenvolver novas tecnologias que foram depois usadas na nossa vida na Terra”, como satélites, telemóveis e computadores portáteis.

Entre as 17.15 e as 18.45, João Retrê, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, vai moderar a segunda e derradeira conversa do dia. O foco estará nas imagens da Terra, vistas da Lua, obtidas pelas missões de Apollo, mas sobretudo em como “mostraram que é possível, com engenho e criatividade, escapar à gravidade da Terra, transportar vidas humanas no Espaço e fazê-las pousar noutro corpo celeste”.

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e custam 4€ (filme), 5€ (conversas) ou 7,50€ (filme e conversas).

