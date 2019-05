Lisboa vai passar uma noite à volta de livros

Começa a suspirar só de pensar no cheiro de livros e no formigueiro que sente, na pontinha dos dedos, com o virar de cada página? Anime-se: a Noite da Literatura Europeia mudou-se do Bairro Alto para a Colina de Santana e regressa a 8 de Junho, em mais de uma dezena de espaços.

O evento mais literário das Festas de Lisboa tem inauguração marcada para 8 de Junho, às 18.00, nas Carpintarias de São Lázaro. Em parceria com a Casa Fernando Pessoa, a festa arranca com interpretações de excertos de obras europeias e leituras de poemas. Mas as actividades programadas vão ter lugar em 15 moradas diferentes, desde a Galeria Monumental ao Paço da Rainha.

Do romance à poesia, passando ainda pelas histórias de fantasia, vão ser apresentadas obras de mais de dez países, com a literatura portuguesa a ser representada por João Tordo, que lançou recentemente o romance A Mulher que Correu Atrás do Vento.

Este ano, entre as obras a ser interpretadas, encontra-se por exemplo Devias ter-te ido embora, de Daniel Kehlmann, autor de um dos maiores sucessos literários em língua alemã de sempre, A Medida do Mundo, bestseller internacional traduzido em mais de 40 línguas e que foi também adaptado ao cinema. A leitura, por Ulisses Ceia, decorrerá no Centro Galego de Lisboa.

Para mais informações sobre a Noite da Literatura Europeia, que nasceu em Praga antes de ser progressivamente exportada para outras cidades, basta estar atento à página de Facebook da iniciativa em Portugal.

