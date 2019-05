Jardim Zoológico cria Clube da Natureza com actividades gratuitas em Benfica

Está prestes a florescer um Clube da Natureza no Jardim Zoológico de Lisboa. A iniciativa contempla um passaporte para incentivar as famílias a visitar mais espaços verdes. Os participantes mais empenhados vão ter direito a prémios, desde bilhetes a descontos e "sábados selvagens".

O Clube da Natureza inaugura no Dia Internacional da Família, 19 de Maio, com uma actividade de plantação de árvores no Parque Bensaúde. Vencedor do prémio da Associação Mundial de Zoos e Aquários, o projecto pretende desenvolver eventos gratuitos nos espaços verdes da Freguesia de São Domingos de Benfica, através de um passaporte que incentiva as famílias a contactarem directamente com a natureza e a apoiarem a sua conservação.

As oliveiras, medronheiros e carvalhos, cuja plantação o Jardim Zoológico promove, serão identificadas com o nome das famílias que as plantarem para poderem acompanhar o seu crescimento. Mas o passaporte do Clube da Natureza inclui mais propostas em vários locais da freguesia, incluindo um workshop de construção de abrigos para aves e insectos, a 1 e 2 de Junho; uma sessão sobre o impacto do plástico, a 8 de Junho, que requer inscrição prévia; e uma Festa dos Avós, nos dias 26, 27 e 28 de Julho. Há ainda sugestões de actividades pedagógicas para as famílias desfrutarem da proximidade com a natureza de forma autónoma.

Destaca-se também o desafio fotográfico, para fotografar a flora e a fauna de São Domingos de Benfica, a decorrer de 1 de Junho a 31 de Agosto, que resultará numa exposição fotográfica, a inaugurar no próximo ano, no Jardim Zoológico de Lisboa.

A iniciativa termina a 16 de Fevereiro de 2020, com a entrega de prémios para distinguir as famílias com o passaporte mais preenchido, com a oferta de bilhetes, descontos e "sábados selvagens", um programa com percursos temáticos que permite visitar os bastidores do Jardim Zoológico de Lisboa e aprender mais sobre os processos diários de tratamento e alimentação dos animais.

Se quiser participar, comece por se inscrever na actividade “Árvores com História”, marcada para 19 de Maio, das 10.00 às 13.00, no Parque Bensaúde.

