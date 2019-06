CCB de Verão: cinema ao ar livre e concertos gratuitos até Setembro

O menu é variado: há concertos e cinema ao ar livre para todos os gostos. O CCB de Verão está de volta para mais uma rodada e estende-se ao Sol (ou no lusco-fusco) de 9 de Julho a 15 de Setembro.

Um cartaz de concertos, arte e cinema vai ocupar os finais de tarde dos finais de semana até quase ao final do Verão. O princípio é quase sempre o mesmo: cultura ao ar livre e de entrada livre. Para o arranque, logo no dia 9, inaugura-se a instalação arquitectónica em cortiça, Jardins de Pedra, um projecto da arquitecta Patrícia Barbas em parceria com a Amorim Isolamentos, que pode ver até 15 de Setembro entre a Praça e o Jardim das Oliveiras.

É nesse espaço verde do CCB que todos os domingos, de 14 de Julho a 8 de Setembro, pode assistir a um dos concertos programados, sempre às 21.30. Al’Fado (14), Bela Ensemble (21), Lost in Translation Trio (28), Susana Travassos – Pássaro Palavra (4), Bossa e Morna (11), Alta Cena (18), Maria Anadon Quarteto (25), Sebastião Antunes (1) e Magano (8) são os nomes que vão subir ao palco do Jardim das Oliveiras.

O festival Verão Clássico, de 28 de Julho a 6 de Agosto, traz mais uma edição que combina a vertente pedagógica com concertos pelos professores responsáveis pelas masterclasses – as Marterfests. Este ano há quatro e apresentam música de câmara dos séculos XVIII-XX por músicos do gabarito de Pascal Moraguès, Adrian Brendel ou Filipe Pinto-Rebelo.

Já a Praça Central exibe oito filmes inseridos no ciclo Os Meus Pais/My Parents, e o primeiro é logo no dia 20 de Julho com O Primeiro Homem na Lua, de Damien Chazelle. Capitão Fantástico, de Matt Ross (27), Tudo é Projeto, de Joana Mendes Da Rocha e Patricia Rubano (3), The Florida Project, de Sean Baker (10), My Father The Genius, de Lucia Small (17), Bambi, o original da Disney (24), Paula Rego: Histórias e Segredos, de Nick Willing (31) e O País das Maravilhas, de Alice Rohrwacher (7) são os restantes filmes que poderá ver ao longo das noites. As sessões acontecem aos sábados e começam às 21.30.

No que toca às artes, o fotojornalista Luís Ramos inaugura a exposição “Remember” na Praça do CCB, patente entre 18 de Julho a 29 de Setembro. São retratos tirados ao longo de 2013 com pessoas, cidadãos anónimos, que se manifestavam nas ruas de Lisboa contra as políticas de austeridade social e económica.

