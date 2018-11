CCB fecha o ano com clássico da Disney (em glorioso estéreo)

Se é daqueles fãs incondicionais da Disney, desde os seus primórdios, guarde este dia para acabar o ano em grande e a recordar a sua infância – se for caso disso, caso contrário leve os miúdos a um clássico. O Centro Cultural de Belém projecta no Grande Auditório o filme Fantasia (940), de Walt Disney, numa versão digital restaurada. A sessão acontece no dia 28 de Dezembro.

Aquele que se tornou num dos maiores clássicos de animação, tendo sido revolucionário na história do cinema: foi o primeiro filme comercial lançado com som estéreo. E, nesta projecção restaurada, a experiência de imagem e de som perpetuam o inconfundível estilo de Walt Disney. A sessão está marcada para as 16.00 e já pode comprar os bilhetes (7€), que até podem servir de prendinha de Natal, assim para a família toda.

Quando Walt Disney quis fomentar a popularidade do Rato Mickey, começou por fazer uma curta-metragem. Os custos de produção começaram a disparar e Walt Disney acabou por converter o projecto numa longa com vários segmentos – e nasceram assim os oito segmentos do filme. Fantasia é um dos filmes com a banda sonora mais épica, interpretada pela Orquestra Filarmónica de Filadélfia pelo maestro Leopold Stokowski.

Os oito segmentos, conduzidos e ligados pelos comentários do crítico musical e compositor Deems Taylor, apresentam-se pela ordem: Tocata e Fuga em Ré Menor, de Johann Sebastian Bach; Suite Quebra-Nozes, de Tchaikovsky; O Aprendiz de Feiticeiro, de Paul Dukas; A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky; Sinfonia Pastoral, de Beethoven; A Dança das Horas, de Ponchielli; Uma noite no Monte Calvo, de Mussorgsky; e, por fim, Ave Maria, de Franz Schubert.

CCB – Grande Auditório. Praça do Império. 28 de Dezembro 16.00. 7€.

