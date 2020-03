CCB ganha jardim vertical e vai inaugurá-lo com uma festa de Primavera

O Centro Cultural de Belém tem festa marcada para 21 de Março, Dia Mundial da Poesia. O evento de entrada livre inclui várias actividades para toda a família e a inauguração de um jardim vertical com mais de dez metros de altura, para dar as boas-vindas à Primavera.

É a terceira vez consecutiva que o Centro Cultural de Belém assinala o Dia Mundial da Poesia com propostas gratuitas para todas as idades. Mas este ano a programação contempla também a inauguração de um jardim vertical, no âmbito de Lisboa Capital Verde Europeia 2020. Com 17 metros de altura e uma área de cerca de 250 m2, o projecto da autoria do arquitecto paisagista Francisco Caldeira Cabral, responsável pelos restantes espaços exteriores e verdes do CCB, é constituído por 7524 vasos com diversas plantas.

Além da inauguração do jardim às 15.30, no caminho pedonal, poderá contar com homenagens a David Mourão-Ferreira, Alexandre O’Neill, Pedro Homem de Mello, José Carlos Ary dos Santos, Manuel Alegre e muitos outros conhecidos como Os Poetas de Amália, no âmbito do centenário do nascimento da fadista. Entre as 14.00 e as 19.00, haverá actividades em várias salas, desde uma Maratona de Leitura até à exibição do documentário Com Que Voz (2019), de Nicholas Oulman.

Mas a festa começa às 10.00, com a exposição “O Mar é a Nossa Terra”, que poderá visitar até às 19.00, na zona de Exposições de Arquitectura da Garagem Sul. A partir das 14.00, poderá também ver, mediante inscrição prévia (213 612 899 ou fabricadasartes@ccb.pt), a “Pharmácia Amália”, no Espaço Fábrica das Artes. A instalação de Teresa Gentil é composta por três cabines, cada uma com um “fármaco” sonoro sobre o qual existe uma bula com toda a informação necessária para a correcta administração.

No mesmo dia, haverá outras actividades paralelas a decorrer a partir das 15.00. Além da Maratona de Leitura (15.00-18.00), na Sala Fernando Pessoa, há concertos de fado (19.00-21.00), no Pequeno Auditório; o lançamento do livro Toda Poesia, de Paulo Leminski, e sessões de leitura encenada (15.30-18.00), na Sala Vianna da Mota. Haverá ainda uma mostra literária na entrada e recepção do CCB (15.00-19.00), onde poderá encontrar muitas edições dos poetas de Amália e não só.

Centro Cultural de Belém. Sáb 10.00-20.00. Grátis.

