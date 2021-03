Celebrar a política, Carlos do Carmo e Laura Alves: Cinema São Jorge reabre com agenda cheia

No ciclo dedicado a Carlos do Carmo, a sala de espectáculos vai recuperar três momentos de cinema em que o fadista abraçou a sétima arte.

O processo de desconfinamento é vagaroso e a conta gotas e, por isso, tem mais do que tempo para organizar a agenda para sair em debandada para os equipamentos culturais da cidade depois. O Cinema São Jorge é um dos que já tem uma temporada de filmes e festivais prontinha a sair, estando a reabertura marcada para 19 de Abril.

“Em Janeiro fomos forçados a parar, a cerrar de novo as portas. E no entanto, confinámos, mas não parámos. Estivemos na sombra a preparar um regresso que queremos (e cremos) duradouro”, referem em comunicado. A reabertura faz-se no primeiro dia autorizado para tal, segundo o plano de desconfinamento, e o plano de festas cinematográficas arranca com o Festival Política, este ano dedicado ao tema Fronteiras, que decorre entre 22 e 25 de Abril e cujo programa será divulgado em breve. Este inclui filmes, debates, performances, espectáculos e exposições sempre com entrada gratuita.

Depois, já em Maio, nos dias 6 e 7, a sala de espectáculos organiza o mini-ciclo Carlos do Carmo – Um Homem no Cinema, dedicado ao fadista que morreu no início deste ano. Carlos do Carmo deixou um legado vasto tanto na música como no cinema, e é desse último que o Cinema São Jorge dá conta para mostrar como o artista abraçou a sétima arte.

Sem Sombra de Pecado passa às 19.00 do dia 6 de Maio, e no dia seguinte serão projectados Carlos do Carmo: Um Homem no Mundo, às 18.30, e Fados, às 20.00.

Entre os dias 12 e 15 de Maio, haverá um ciclo dedicado aos filmes clássicos portugueses, d'O Pai Tirano a O Leão da Estrela, assinalando assim o Centenário de Laura Alves, actriz portuguesa. Mais tarde, o público pode ainda contar com eventos como o Festival Mental, de 20 a 28 de Maio, ou o Lx Motorcycle Film Fest, de 27 a 30 de Maio.

