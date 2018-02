Celebre Bob Marley no grande ecrã e no Estúdio Time Out

Dia 9 de Fevereiro, junte-se à festa do 73º aniversário de Bob Marley feita ao som do reggae e afro nacional e internacional. Mas antes disso, pode espreitar o documentário sobre o músico jamaicano.

O Estúdio Time Out recebe uma noite com os Twinkle Brothers, Zion Train, Kussundolola, Orlando Santos, Nish Wadada e outros. E se a festa, pretexto para assinalar aquele que seria o 73º aniversário de Marley, acontece dia 9 de Fevereiro (20€), uns dias antes, a 6, às 21.30, chega ao cinema Nimas Bob Marley - The Making of a Legend.

O documentário, que será apresentado em Portugal pela primeira vez, é assinado por Esther Anderson, realizadora e ex-companheira de Marley, que irá marcar presença na sala da Avenida 5 de Outubro (os bilhetes também já estão à venda, 6€)

O visionamento permite um regresso aos anos 70 através de uma série de material de arquivo que esteve perdido quase quatro décadas. Faça boa viagem até à Jamaica de Robert Nesta Marley, com escala obrigatória no 56 de Hope Road, em Kingston, para um encontro com um jovem Bob, muito antes da chegada da fama, e no primeiro ensaio dos míticos Wailers, rumo à conquista do mundo.

