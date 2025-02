Franz Ferdinand e mais concertos em Lisboa em Fevereiro

É o mês mais curto e a lista também não é longa. Ainda assim, há bons concertos por onde escolher. Entre serões mais intimistas e noites de algazarra garantida, propomos-lhe umas quantas actuações com que preencher a agenda de todas as semanas do segundo mês deste ano. Dos Comfort e do duo de Meredith Monk & John Hollenbeck, no princípio de Fevereiro, a Brooke Candy e Força Suprema, no dia 28, passando pela apresentação do EP de João Não, Cúmplice do Cupido, na véspera de São Valentim, e do novo disco dos Franz Ferdinand, The Human Fear, no próprio dia 14, estes são alguns dos espectáculos a não perder.

