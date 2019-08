Celebre o Dia Mundial da Fotografia com uma mini-maratona por Lisboa

Não interessa se é profissional ou entusiasta: pegue na máquina e prepare-se para esta “romaria” fotográfica. Para celebrar o Dia Mundial da Fotografia, o Instituto Português de Fotografia (IPF) propõe uma mini-maratona pela cidade e as inscrições encerram já esta quinta-feira. Está à espera do quê?

Estávamos a 19 de Agosto de 1839, quando o governo francês anunciava, oficialmente, a invenção da fotografia: o autor da proeza era Louis Daguerre, responsável pela invenção do daguerreótipo, um processo fotográfico desenvolvido em 1837. Para celebrar essa vitória, mas também a arte de fotografar, o IPF propõe um percurso fotográfico de cinco horas pelas cidades de Lisboa e do Porto no Dia Mundial da Fotografia, 19 de Agosto.

Se quiser participar, tome nota: há limite de participantes e terá de se inscrever até esta quinta-feira, 15 de Agosto. O preço por inscrição é de 5€ e o valor pode ser descontado directamente num workshop no ano lectivo 2019/2020. No decorrer do percurso fotográfico, será acompanhado por dois formadores do IPF. A partida terá início às 08.00 de 19 de Agosto, em local a combinar, terminando às 13.00, mesmo a tempo de ir almoçar. No final, poderá ainda submeter as suas fotografias a concurso, até às 00.00, via e-mail ou wetransfer.

O júri do concurso classificará as fotografias consoante a qualidade técnica, a composição, a interpretação e a consistência do conjunto, num total de cinco fotografias, captadas em cinco locais diferentes. As três melhores fotografias serão premiadas com vouchers de formação no IPF durante o ano lectivo 2019/2020, no valor de 250€ (1.º lugar), 150€ (2.º lugar) e 75€ (3.º lugar). Para mais informações, poderá consultar o regulamento da mini-maratona em Lisboa.

O IPF está ainda a promover uma campanha de descontos nos seus cursos e formações. Até dia 24 de Agosto, poderá usufruir da oferta da inscrição no Curso Profissional de Fotografia e no Curso Avançado de Fotografia, de um desconto de 10% no Curso de Fotografia Digital e no Curso de Iniciação à Fotografia, e de um desconto de 20% em todas as restantes formações de iniciação, iniciação avançada e especialização.

+ Próxima objectiva: cursos de fotografia em Lisboa