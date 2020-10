Cemitérios de Lisboa abertos nos dias de Fiéis Defuntos e de Todos os Santos

Controlo de entradas, uso de máscara obrigatório e capelas encerradas. Estes são apenas três dos procedimentos determinados pela Câmara Municipal de Lisboa para as visitas aos cemitérios da cidade durante o fim-de-semana de 31 de Outubro e 1 de Novembro. O objectivo é permitir aos cidadãos deslocarem-se para prestar homenagem aos familiares falecidos sem descurar as regras de higiene e segurança e o combate à pandemia de Covid-19.

Além do reforço do número de efectivos da PSP à porta dos cemitérios, haverá controlo no acesso, inclusive com circuitos de entrada e saída, criados com baias, sinalética e informação dos vigilantes no local. Mas, atenção, não são permitidos aglomerados superiores a cinco pessoas, salvo se forem do mesmo agregado familiar.

No interior do recinto cemiterial, o uso de máscara é obrigatório e as salas de espera vão estar encerradas, assim como as capelas, uma vez que as diversas missas, que habitualmente se celebram nestes dias, não se vão realizar. De notar ainda que, durante o fim-de-semana, o atendimento nos serviços administrativos dos cemitérios de Lisboa é realizado, exclusivamente, por marcação.

No caso do cemitério do Alto de S. João, dada a sua dimensão, a Câmara Municipal de Lisboa manterá em funcionamento os mini-autocarros existentes, limitando, como até agora, a sua capacidade a oito passageiros.

+ Dez mandamentos da nova “normalidade”

+ Leia já, grátis, a edição Time Ou Portugal desta semana