Centenário do Parque Mayer é o mote do concurso Sardinhas Festas de Lisboa

Arranca esta quarta-feira a 12ª edição do concurso Sardinhas Festas de Lisboa, num ano em que estão de regresso as celebrações dos santos populares.

A partir desta quarta-feira e até 4 de Abril, está aberta a competição do concurso que todos os anos desafia criativos nacionais e internacionais a desenhar as sardinhas mais bonitas da cidade. Segundo a EGEAC, responsável pela iniciativa, esta edição celebra os 100 anos do nascimento do Parque Mayer, local que recebeu as primeiras Marchas Populares em 1932.

“Já imaginaram o património cultural que podem meter dentro da silhueta da sardinha? Qual Rossio na Betesga! ‘Filmes, marchas e sardinhas’; ‘Fado clubbing e sardinhas’; ‘Circo, bailarinas e sardinhas’; ‘Festivais, cabarets e sardinhas’; ‘Opereta, tango e sardinhas’. Nos 100 anos do Parque Mayer a Sardinha será a estrela principal!”, propõe a EGEAC em comunicado.

Este ano, serão eleitas seis sardinhas vencedoras: cinco das quais com um prémio de 1500€ e uma sexta saída do concurso paralelo Turma da Sardinha, destinado aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, que receberá um prémio de 2000€. Os vencedores serão conhecidos até 31 de Maio e o regulamento está disponível aqui.

