Centro Cultural de Belém reabre Garagem Sul e entrada será gratuita

O regresso à normalidade será progressivo no Centro Cultural de Belém, que reabre na segunda-feira, 18, o espaço da Garagem Sul. No Dia Internacional dos Museus a entrada será gratuita.

Nesse mesmo dia, o CCB abre ao público o Centro de Congressos e Reuniões, a Sala de Leitura, a Garagem Sul e as bilheteiras, tudo espaços que estarão adaptados para receber os visitantes de acordo com as normas estabelecidas pela Direcção Geral da Saúde – sendo as entradas limitadas.

Mas será a Garagem Sul o alvo de mais visitas uma vez que tem patente a exposição “O Mar é a Nossa Terra”, inaugurada a 10 de Março, poucos dias antes de o CCB fechar portas, e agora prolongada até 17 de Janeiro de 2021. A mostra apresenta as contradições que existem entre a terra e o mar, sob a perspectiva da arquitectura, do ordenamento do território e da construção da paisagem.

Há um actividário à espera dos mais pequenos, com um conjunto de desafios e quebra-cabeças que levam as famílias a descobrir os segredos da linha da costa.

A partir de agora, o CCB terá também audioguias cujo o acesso é feito a partir dos telefones pessoais dos visitantes – evitando assim o uso comunitário destes aparelhos. É recomendado que cada um leve os seus fones para não incomodar ninguém durante a visita.

O horário da Garagem Sul foi reduzido, sendo que passará a estar aberta apenas entre as 10.00 e as 17.00, de terça a domingo. O Jardim das Oliveiras fica também livre para quem se quiser esticar na relva, e vai ser possível visitar a instalação do Jardim Vertical no Caminho Pedonal.

Também as lojas e galerias no Caminho Pedonal e na Rua Bartolomeu Dias, anexa ao CCB, vão passar a estar de porta aberta, assim como os restaurantes EsteOeste e o Topo, no piso 3 do Centro de Congressos.

A reabertura das salas de espectáculo, porém, só acontecerá de acordo com as orientações sectoriais mais específicas. A partir de Julho, prevê-se que, tal como é habitual, regresse uma programação de Verão de música e cinema aos jardins do CCB.

O Centro Cultural de Belém continua, contudo, a apresentar conteúdos digitais de livre acesso todas as semanas às quartas e sextas. Aos sábados, até 20 de Junho, mantém-se o ciclo Conversas com História de Raquel Varela.

+ Leia aqui gratuitamente a edição Time In desta semana

+ Ideias para aproveitar o Dia dos Museus

Share the story