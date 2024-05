Coisas para fazer no Dia Internacional dos Museus em Lisboa

Tudo começa às 10.00, com A Cidade e os Transportes Imaginários, isto é, a construção de um mural colectivo, através do desenho, recorte e colagem, utilizando material de desperdício. "No mesmo espaço, existirá também uma base em barro para ser moldada, ao longo do dia, uma cidade imaginária. Às 10.30, quem quiser pode assistir ao lançamento da caderneta de cromos Sobre Carris, um projecto inédito que junta o Museu da Carris (Lisboa) com o Museu Nacional Ferroviário (Entroncamento) e o Museu do Carro Elétrico (Porto). Os cromos são, claro, os "veículos emblemáticos" dos três museus e a edição limitada começa a ser vendida neste dia.

Às 11.00, começa o Passeio no Eléctrico nº 330, veículo de 1906 que raramente sai da gare e que neste dia vai circular entre a Estação de Santo Amaro e Belém (a viagem é gratuita, mas é necessária inscrição).

Às 17.00 inaugura-se a exposição "Cidade Invisível", focada nos passageiros da cidade, com fotografias de Américo Simas e vídeo de José Barbosa. O dia termina com o concerto do Trio de Jazz da Carris, às 18.00.

MAAT. 18 Mai. Vários horários. Entrada Livre.