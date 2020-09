Centro Português de Serigrafia festeja 35.º aniversário com exposição

Mais de três mil edições de cerca de 600 artistas de 25 nacionalidades: o Centro Português de Serigrafia é um verdadeiro museu itinerante e uma referência única no panorama artístico nacional. Para assinalar o seu 35.º aniversário promove O Tempo das Imagens III, uma grande exposição na Biblioteca Nacional de Portugal, com 99 obras de 77 artistas e cinco núcleos distintos. A inauguração está marcada para este sábado, 26 de Setembro.

“Esta exposição comemorativa sintetiza a relevância do protocolo, iniciado em 2014, que estabelece a doação à Biblioteca Nacional de Portugal de um exemplar de cada uma das edições realizadas pelos artistas. Do conjunto já doado foram selecionadas 99 obras de 77 artistas, reunidas em distintos núcleos pelos cinco espaços expositivos, num itinerário que testemunha o ecletismo editorial, geracional, estético e técnico do CPS”, esclarece em comunicado João Prates, director do Centro Português de Serigrafia, que destaca ainda o papel da obra gráfica “como expressão do mundo contemporâneo”.

Além de Cruzeiro Seixas, que terá uma sala inteira dedicada à sua obra, a exposição, patente até 31 de Dezembro, inclui outros nomes bem conhecidos do público português, como José de Guimarães, Júlio Pomar, Mário Cesariny, Noronha da Costa, Rui Sanches, Sofia Areal, Cristina Ataíde e Pedro Calapez, numa vasta mostra complementada por um conjunto de fotografias do Atelier CPS, da autoria de Duarte Belo.

Galeria do Piso 1 da Biblioteca Nacional de Portugal. Campo Grande, 83. Seg-Sex 09.30-19.30 e Sáb 09.30-17.30. Entrada livre.

+ Exposições em Lisboa para visitar este fim-de-semana

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade

Share the story