Centros comerciais do grupo Sonae vão ter drive-in gratuito para recolher compras

Para criar uma alternativa à compra física, o grupo Sonae Sierra lança agora um serviço de Drive-In nos centros comerciais sob a sua tutela. Será assim possível os clientes recolherem as suas compras sem terem de se sair do carro, e sem custos adicionais.

Todos os parques de estacionamentos dos centros comerciais do grupo têm agora uma zona dedicada a esta serviço gratuito de Drive-In. Com esta modalidade, os visitantes podem passar a recolher as encomendas de carro, sem ter de entrar no centro comercial, depois de fazerem as compras directamente às lojas através de encomendas online ou por telefone. Até agora, há 82 marcas aderentes, presentes em 143 lojas

O funcionamento é simples: basta consultar no site de cada centro comercial do grupo e verificar quais são as lojas aderentes – na zona de Lisboa entram o Colombo, CascaiShopping e Vasco da Gama.

O cliente deve efectuar o pedido de forma remota, contactando a loja através dos contactos disponibilizados pelas mesmas nesse directório, definindo também com a própria marca o método de pagamento. Para cada encomenda deve ser acordado o dia e hora para a recolha no espaço Drive-In, onde um funcionário da loja lhe entregará o pedido.

“A inovação, a flexibilidade e a proactividade sempre fizeram parte do nosso ADN. Estamos, desde a primeira hora, a responder à situação pandémica que vivemos, desenvolvendo novos conceitos para atender às novas necessidades dos visitantes e dos lojistas”, refere em comunicado Cristina Santos, directora de Gestão de Activos da Sonae Sierra para Portugal e Espanha. “O confinamento alterou comportamentos, mas a omnicanalidade era já uma tendência que, dentro da nova normalidade, veio assumir uma importância maior, pois hoje é imprescindível a ligação entre as lojas físicas e a sua versão digital.”

Brevemente estará disponível um serviço que vai permitir aos clientes perceber através do site do respectivo centro comercial ou da app o nível de afluência de pessoas e carros no espaço, precisamente para evitar aglomerados de gente nos locais.

Em Março, o grupo selou uma parceria com a plataforma Dott de forma a permitir que, gratuitamente, os lojistas dos centros comerciais sob a gestão Sonae Sierra pudessem comercializar a partir dali. O acesso às lojas online é feito através dos sites de cada centro comercial.

+ Leia aqui gratuitamente a Time In desta semana

+ Cascais já tem dispensadores de máscaras distribuídos por todo o concelho

Share the story