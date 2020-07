Centros comerciais Sonae Sierra promovem festival de música online

Pedro Abrunhosa é o nome escolhido para dar o pontapé de saída do Festival Live, que arranca esta sexta-feira, às 18.30, e se prolonga até dia 14 de Julho.

Os centros comerciais Sonae Sierra estão a promover um festival de música online. Entre 3 e 14 de Julho, haverá momentos musicais, mas também sessões de meet & greet com os artistas. Apesar de poder ver as actuações a partir de casa, a ideia é ir desconfinar e aceder aos concertos através de QR Codes, que vão estar espalhados por locais estratégicos, como as zonas de restauração e não só.

O Festival Live arranca já esta sexta-feira, às 18.30, com um concerto de Pedro Abrunhosa. Seguem-se, sempre à mesma hora, quatro sessões de meet & greet com Gisela João (dia 5), António Zambujo (dia 6), Agir (dia 7) e Carolina Deslandes (dia 8). Mas há mais música para os seus ouvidos.

Gisela João sobe a palco a 9 de Julho (18.30), Agir a 10 (15.00) e Carolina Deslandes a 13 (18.30). Pelo meio, a 11 de Julho, será possível falar com os D.A.M.A., que encerram o festival a 14 de Julho, com um concerto marcado para as 18.30.

Se estiver mesmo a pensar em ir desconfinar, são 14 os centros comerciais a promover o programa: Colombo e Centro Vasco da Gama, em Lisboa; CascaiShopping, em Cascais; LeiriaShopping, em Leiria; Parque Atlântico, na Nazaré; Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo; ArrábidaShopping e GaiaShopping, em Vila Nova de Gaia; Guimarãeshopping, em Guimarães; CoimbraShopping, em Coimbra; MaiaShopping, em Águas Santas; NorteShopping, no Porto; Nova Arcada, em Braga; e MadeiraShopping, no Funchal.

