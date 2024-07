A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris vai mergulhar a capital francesa num frenesim olímpico, que vai dominar a vida diária de Paris durante mais de 15 dias. O objectivo é ambicioso: quebrar convenções e limites, organizando a maior cerimónia olímpica de sempre, não confinada a um estádio, mas sim em movimento pela cidade. No comando está o criativo Thomas Jolly e espera-se uma verdadeira aventura neste pontapé de partida. Eis tudo o que precisa de saber.

Quando é a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris?

A cerimónia de abertura terá lugar a 26 de Julho de 2024.

A que horas começa?

A cerimónia começa às 19.24, 20.24 em Paris – percebeu a piada?

Onde será realizada a cerimónia?

Provavelmente não onde esperava. A cerimónia de abertura de Paris 2024 vai ocorrer ao ar livre, ao longo das margens do rio Sena e até nas suas águas. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Verão que uma cerimónia de abertura não é realizada num estádio, o que aumenta significativamente a capacidade do público presente.

Quais são as actividades planeadas?

O plano é que os espectadores se espalhem ao longo de uma rota de seis quilómetros, começando com uma travessia no Sena antes de se fixarem no Trocadéro, em frente à Torre Eiffel. Portanto, sim, vai ser ambicioso.

© Paris 2024 - Florian Hulleu - A.G. Photographe Espectáculo aéreo Jogos Olímpicos Paris 2024

A festa começa no rio Sena ao pôr-do-sol. Cerca de 10.500 atletas de diferentes delegações nacionais vão reunir-se em barcos, organizados por países. Como dita a tradição, são os gregos a abrir caminho, com a viagem a partir da Pont d'Austerlitz até à Pont d'Iéna. A partir daí, a esplanada do Trocadéro espera os 116 barcos e respectivos passageiros para um grand finale em frente à Torre Eiffel. Esta secção está programada para começar às 22.50 de Portugal: a hora prevista de chegada do barco francês, o último deste comboio.

Além dos hinos nacionais, discursos oficiais e libertação simbólica de pombas, são frequentemente as performances artísticas que mais se destacam nas cerimónias de abertura dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos de Londres 2012, o realizador de Trainspotting, Danny Boyle, presenteou o público com, entre outras coisas, um curta-metragem repleta de acção com Daniel Craig e a falecida Rainha Isabel II. Não esperamos nada menos impressionante durante a cerimónia de abertura de Paris 2024.

Inicialmente, falava-se em 600.000 espectadores mas, por razões de segurança e logísticas (especialmente dada a rede de transportes da cidade, que às vezes tem dificuldade em operar sem problemas até em circunstâncias normais), esse número foi reduzido para 300.000. As cerimónias anteriores foram sempre em estádios com capacidade para menos de 100.000 espectadores (havia 78.000 pessoas presentes na cerimónia de abertura do Rio 2016).

Quem está a dirigir a cerimónia de abertura?

O notável director de palco Thomas Jolly foi nomeado director artístico das várias cerimónias que terão lugar durante os Jogos de Paris 2024. Um artista experiente, responsável pelo sucesso do renascimento do musical Starmania, bem como por inúmeras peças e óperas aclamadas, Jolly é um ávido amante das epopeias shakespearianas e da sua mistura de tragédia e elementos grotescos, e já deu provas da sua capacidade de dar nova vida a textos antigos. Para a cerimónia de abertura, rodeou-se de autores e historiadores, com o objectivo de trazer de volta um sentido de ‘simplicidade’ ao evento, apesar da natureza ambiciosa do projecto.

© Paris 2024 - Florian Hulleu - A.G. Photographe Jogos Olímpicos Paris 2024

Qual é a música oficial dos Jogos Olímpicos de Paris?

A música oficial é "Parade", do compositor Victor Le Masne. Gravada com a Orquestra Nacional de França, já foi apresentada a 8 de Maio, quando a Chama Olímpica chegou a Marselha.

Quem vai actuar?

A cerimónia promete ser um espectáculo variado, misturando teatro, dança, circo e ópera, dividido em diferentes segmentos entrelaçados através de várias histórias. Uma dessas histórias focar-se-á na sempre encantadora capital francesa, com os seus inúmeros monumentos icónicos trazidos à vida ao longo da jornada. Mas não é tudo; o director também incorporou histórias de pessoas que vivem e trabalham perto do rio, dando ao espectáculo um toque de charme local.

A cerimónia está aberta ao público?

Sim, 100.000 bilhetes foram colocados à venda em Maio de 2023, com preços que variam entre 90€ a uns impressionantes 2700€. Mas só quem se registou previamente e foi seleccionado por sorteio é que teve oportunidade de comprar esses bilhetes, que correspondem a áreas de lugares sentados montados ao longo dos cais inferiores do Sena e em torno do Trocadéro.

Se não conseguiu um desses 100.000 bilhetes da primeira leva para a cerimónia de abertura de Paris 2024, houve outra oportunidade de obter um bilhete gratuito para as áreas de lugares sentados montadas ao longo dos cais superiores do Sena. Agora, apenas os bilhetes de Categoria A (2700€) e B (1600€) se encontram disponíveis no site oficial do evento.

