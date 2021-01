Cerveja Musa inaugura uma nova plataforma de entrega ao domicílio

Depois de criarem um pack especial de confinamento que leva cervejas, copos, brindes e playlists a casa de todos, a Musa decidiu unir forças de volta dos tachos e reunir o melhor das duas cozinhas – a da Bica e a de Marvila – numa só. Os pratos mais pedidos e até kits DIY passam a estar disponíveis para take-away e para entregas numa só plataforma, a Musa Rock 'n' Go.

Pedro Monteiro, o chef responsável pela cozinha da Fábrica da Musa, em Marvila, arrumou colheres, tachos, panelas e as sandochas de língua de vaca e levou tudo para a cozinha da Bica, onde vai fazer parelha com Leonor Godinho que joga em casa. “A margem para erros é cada vez mais curta e não estamos em tempos de dispersar. Concentramos, assim, o melhor dos dois mundos numa só cozinha. Juntámos a Leonor Godinho e o Pedro Monteiro numa só panela e as delícias de ambos numa só plataforma”, explicam em comunicado.

©Diana Mendes

Assim nasce a Musa Rock 'n' Go, uma plataforma que reúne os “greatest hits” da Fábrica Musa e da Musa da Bica, que é como quem diz os pratos mais cobiçados do menu, com opção para take-away na Bica ou de entregas todos os dias da semana entre as 12.00 e as 21.00. As entregas são feitas num raio de cinco ou sete quilómetros, a partir da Bica.

Da Fábrica da Musa vêm integrar o menu os croquetes de leitão (duas unidades 6€) e os de feijoada (duas unidades 6€), a coxinha de alheira (5€), e as sandes de frango marinara (10€), de pança de porco (10€), a de cogumelos escandalosos (9€) e a sandocha de língua de vaca (11€).

Da Musa da Bica permanecem no menu a mandioca frita com maionese de alho (5,50€), os dadinhos de tapioca com goiabada picante (5,50€), as batatas fritas caseiras com maionese de chipotle (5,50€), o cheesebacon e chucrute (11,50€), a sanduíche Reuben (9,50€), a quesadilla (9€), a sando de beringela (9€), a meatball sandwich (10,50€) e o cachorro de lula frita (9,50€).

©Diana Mendes

Existe ainda na plataforma uma zona relativa à Mercearia Musa com pacotes de DIY de pastéis de bacalhau (7€), de pão de queijo (8€), de pastéis de vento (7€) e de falafel de tremoço (8€). Para encher a despensa há ainda pastrami caseiro (100gr 3,50€), chucrute caseiro (200gr 4€), kimchi caseiro (300gr 7€) e papada de porco (100gr 8€).

Ao menu juntam-se, claro, as várias cervejas da Musa disponíveis individualmente e em packs de seis ou 12 garrafas.

Cozinha da Bica para take-away: Calçada de Salvador Correia de Sá, 2.

