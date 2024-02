O evento está marcado para 9 de Fevereiro, às 14.30. O ponto de encontro é no Chapitô, que promete animar as ruas.

O Chapitô vai voltar a sair às ruas, para mais um desfile de Carnaval. Este ano, sob a temática da liberdade, a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, a iniciativa é organizada em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. No próximo dia 9 de Fevereiro, as escolas, as colectividades, as associações e os munícipes são convidados a juntar-se à festa.

O ponto de encontro é no Chapitô, às 14.30. O percurso prevê passagens no Largo Contador Mor, no Castelo de São Jorge, na Rua do Recolhimento, na Costa do Castelo e, por fim, no Largo do Caldas. Pelo meio, está prometida “alegria, folia e muito circo à mistura”, como se lê em comunicado da iniciativa.

Se quiser participar, como espectador ou como folião, bastará aparecer. A máscara fica à sua discrição, claro.

Ponto de encontro: Chapitô. 9 Fev, Sex 14.30. Grátis

