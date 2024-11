Chee hoo! Há uma nova aventura de Vaiana por mares nunca antes navegados

É daqueles chavões que de vez em quando nos aparece nas redes sociais: "Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, leva companhia." Lamechas? É, sim senhor, mas encaixa que nem uma luva na nova aventura de Vaiana, que chega às salas de cinema esta quinta-feira, 28 de Novembro.

À segunda volta, a destemida adolescente, filha do chefe da paradisíaca ilha da Polinésia Moto Nui, tem novos mares para navegar, novas ilhas e povos para descobrir, novos vilões para enfrentar e mais uma maldição para quebrar. Mas não está sozinha: além da galinha chanfrada Hei Hei, do porco Pua, do semideus Maui, que regressa com as suas tatuagens vivas e o seu enorme anzol mágico, e da avó Tala (em espírito, mas com o mesmo sentido de humor), a navegadora conta com três novos companheiros: a engenhocas Loto, o groupie Moni (fã número um de Maui) e o agricultor Kele.

Disney Vaiana 2

"O Kele estava a pensar que se ia reformar, arrumar as botas, ter uma vida descansada, mas de repente é envolvido pela Vaiana nesta aventura no mar. Ainda por cima ele é um homem da terra e vê-se numa jangada, a enfrentar ondas gigantes, tempestades e animais míticos e estranhos. E, pronto, é muito rabugento. Está sempre a resmungar, sempre a resmungar", diz à Time Out João Didelet, que dá voz à nova personagem na versão portuguesa. Semelhanças com a realidade? Só se for no mau-feitio: "Sou rabugento, sim, quando acordo mal-disposto. Fui buscar essa parte – afinal, todos temos um lado negro." De resto, João e Kele são bem diferentes. "Os actores acho que só se reformam quando tem de ser mesmo, quando já não dão uma para a caixa. Se puderem, por eles, estão sempre a representar. E eu gosto de aventura. Alinhava nesta aventura. Então no mar! Adoro o mar", conta o actor num restaurante com vista para a praia de Carcavelos, onde decorreram as entrevistas com as vozes portuguesas de Vaiana 2.

Luz Fonseca, que já não é nova nestas andanças – foi Vaiana no filme original da Disney de 2016 –, acredita que a essência da protagonista se mantém. "Ela já era bastante madura. Agora assume mais o papel de líder", conta. "Persistência" é a palavra que a actriz e dobradora (que recentemente deu voz a Riley, de Divertida-Mente 2) escolhe para resumir a moral da nova animação, assinada por David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller. "Ela nunca desiste de passar o legado da avó e de lutar pela sua ilha e o seu povo."

Em Vaiana 2, a protagonista ganha o título de tautai e parte em busca de novos povos e da ilha ancestral amaldiçoada Motu Fetu, numa aventura alucinante onde entram outras personagens novas, como Simea, irmã mais nova da heroína, e Matangi, uma vilã-morcego com muita pinta. Fazem falta as canções de Lin-Manuel Miranda, mas as cores exóticas do Pacífico e a alegria da primeira Vaiana estão lá todas. Como grita Maui ao longo do filme: Chee hoo!, expressão havaiana de entusiasmo e felicidade. Sim, já desconfiávamos, mas Luz Fonseca e João Didelet confirmam: "Acaba tudo bem. Acaba sempre tudo bem."

Leia ainda Vaiana 2: a salvação da Disney está na Polinésia?, de Eurico de Barros.

