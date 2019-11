Chef Kiko abre restaurante brasileiro no Largo Camões

O Boteco abriu no último fim-de-semana sem grandes alaridos, na Praça Luís de Camões, numa esquina com a Rua das Gáveas. Tem um pé direito altíssimo, uma instalação de Bordalo II e serve comida brasileira.

Mais uma viagem, mais um restaurante. Mas desta vez, Kiko Martins regressa às origens: o chef nasceu no Rio de Janeiro e neste restaurante quis mostrar o lado descontraído dos botecos brasileiros, com uma espécie de best of de petiscos e pratos de tacho. O Boteco já estava nos planos do chef há mais de dois anos, conforme disse à Time Out na abertura d’A Barra Japonesa.

O espaço é grande, luminoso e tem capacidade para 50 lugares à mesa e outros oito ao balcão, conta o Mesa Marcada. Há uma imponente instalação de Bordalo II e um lustre enorme com garrafas.

A carta divide-se entre entradas, onde está a salsicha de churrasco com farofa (3,90€), ou espetinho de coração de galinha (4,30€), e salgadinhos, com croquetes de feijoada à brasileira (3,70€), a fazer a ponte para os croquetes de cozido à portuguesa (que tem também no Time Out Market), pastéis de vento (5,40€) ou sandubas, sandes ora com pernil, ora com presunto bolota e queijo coalho (a partir de 8,30€).

Nos pratos principais há opções mais compostas, como a feijoada à brasileira (16,70€), a picanha de wagyu com farofa (27,40€) ou o bobó de camarão e bacalhau (17,30€). Há acompanhamentos variados e sobremesas como o quindim ou o brigadeiro, com toque brasileiro mas dedo do chef.

Apesar de estar em soft opening, a localização tem criado curiosidade e O Boteco tem tido bastante movimento nestes primeiros dias.

Praça Luís de Camões, 37 (Bairro Alto). Seg-Dom 12.30-23.30.

