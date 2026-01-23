Chef Susana Felicidade deixa o Pharmacia, 14 anos depois

[category]
O restaurante do Museu da Farmácia, no Alto de Santa Catarina, reabrirá sob outra gestão, mas ainda não há data. A cozinha de inspiração algarvia de Susana Felicidade vai continuar a ser servida no Time Out Market e no CAL, na Arrifana.
Susana Felicidade decidiu dar por terminada a epopeia no Adamastor. A chef anunciou esta quinta-feira à noite que não voltará ao Pharmacia e que o seu futuro passa pelo ponto de partida, a Arrifana, em Aljezur, aonde regressou há alguns anos para abrir o CAL. Mas não é o fim da história de Susana Felicidade em Lisboa, onde se deu a conhecer em várias casas de petiscos, nem do Pharmacia, que reabrirá com outra gerência em data a anunciar.
Segundo o anúncio feito pela chef, o restaurante passará a chamar-se Pharmacia Restaurante Bar e a gestão ficará a cargo de um “grupo de restauração”, que “divulgará oportunamente mais detalhes” sobre o futuro do espaço, instalado no Museu da Farmácia, no Alto de Santa Catarina, com esplanada voltada ao rio Tejo. O edifício pertence à Associação Nacional das Farmácias, responsável pela escolha dos futuros ocupantes.
“Acredito que o novo Pharmacia saberá manter a sua autenticidade e relevância sob outra gestão e com uma nova carta”, escreve Susana Felicidade. A chef esteve 14 anos à frente do restaurante e a saída, sublinha, deve-se a uma “decisão pessoal” e resulta de “uma vontade antiga”, que passava por se “afastar do projecto, assegurando a sua continuidade”.
“O Pharmacia nasceu em 2011 de uma colaboração com a Direcção do Museu da Farmácia e a Associação Nacional das Farmácias. Ao longo destes anos de dedicação ao projecto e de partilha com tantas pessoas, construímos uma marca de relevância nacional e internacional. Passaram por aqui cerca de 1,2 milhões de clientes, 300 pessoas integraram as equipas e mais de 80 fornecedores e parceiros contribuíram para o seu percurso”, continua Susana Felicidade.“Acredito que esta relevância se deve a vários factores: a originalidade do conceito e da atmosfera aliada à gastronomia; o acolhimento e a hospitalidade das equipas; o prestígio da localização; a carta de bar feita à medida por Luís Domingos; e a carta de cozinha de assinatura, assente em produto e sabores portugueses.”
O “percurso tão longo quanto feliz”, como o classifica a chef, terminou no último dia de 2025, “num ambiente de celebração com clientes e equipa”. No entanto, e apesar de ter o seu Algarve natal chamar por si, Susana Felicidade vai continuar a servir os seus pratos em Lisboa. A cozinha no Time Out Market continua de pedra e cal, com o peixe e o marisco a brilharem e a dividirem protagonismo com produtos emblemáticos da costa vicentina, com alfarroba, alcagoita, batata-doce, figos, muxama, porco preto ou o insuperável xerém.
