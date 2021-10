Chefs com estrela Michelin preparam jantares em Lisboa inspirados na liga espanhola

“Spanish Extravaganza by LaLiga” é um pequeno festival gastronómico que junta futebol e tapas no Olissipo Lapa Palace. Esta quarta-feira, o Bétis-Valência vê-se num ecrã gigante.

O que fazem dois chefs espanhóis, com restaurantes estrelados, em Lisboa? Preparam um evento especial de dois dias para promover a liga de futebol espanhola. Com um menu inspirado na gastronomia regional dos clubes de La Liga e nos jogadores portugueses que ali brilham, Juan Luis Fernández e Israel Ramos convidam-nos a conhecer o seu trabalho no hotel Olissipo Lapa Palace.

São dois jantares, bem diferentes entre si. Um festival gastronómico, “Spanish Extravaganza by LaLiga”, chamou-lhe a organização. O primeiro acontece já esta quarta-feira e é uma “watch party” para acompanhar o jogo Bétis x Valência (às 18.30 com transmissão na ELEVEN). Numa sala do hotel na Lapa com ecrã gigante, vai ser possível provar várias tapas preparadas pelos chefs de Cádis – Juan Luis Fernández, do restaurante LÚ Cocina y Alma, e Israel Ramos, do restaurante Mantúa, ambos estrelas Michelin. O preço para este evento, onde será ainda possível tirar fotografias com o troféu de campeão da liga espanhola, terá o preço de 62€ (com bebidas incluídas). Durante a noite, serão sorteados vários prémios.

Já na quinta-feira, há um jantar mais formal (55€, sem bebidas incluídas), preparado entre os dois chefs, o chef executivo do Lapa Palace, Hélder Santos, e o chef e consultor gastronómico, Ager Urigüen. Com seis momentos, cada um inspirado num clube espanhol, será uma oportunidade para provar um lombo de vaca em escabeche, um ramen de boi aromatizado com vinho Amontillado, um bacalhau confitado com pimento piquillo e crocante de alho preto, uma vitela real ou uma bochecha de vitela a baixa temperatura com míscaros.

Esta é a primeira vez que o “Spanish Extravaganza by LaLiga” acontece em Portugal, mas a ideia é que volte a repetir-se no futuro, à semelhança do que acontece noutros países. A ideia é promover a liga espanhola de futebol, bem como a alta gastronomia. As reservas têm de ser feitas junto do hotel.

+ Nasceu um restaurante italiano nos jardins do Campo Mártires da Pátria

+ O Pif: um bonito bar de vinhos com bons petiscos e vida de bairro