Nasceu um restaurante italiano nos jardins do Campo Mártires da Pátria

Se costuma passear pelo Campo Mártires da Pátria, é normal que tenha reparado em algumas mudanças, nomeadamente no jardim. No lugar de um pequeno quiosque em forma de mosca onde haviam algumas cadeiras e chapéus de sol, há agora um amplo e moderno restaurante dedicado à cozinha italiana. Com um espaço interior e exterior luminoso, o La Villa quis tirar proveito do jardim envolvente e convidar moradores e turistas a provar especialidades italianas, mas também pratos portugueses com um toque de Itália.

“Deitámos tudo abaixo”, diz Klodjan Taci, chef e proprietário do restaurante. Do antigo Mosca da Fruta (o nome do quiosque que existia no lugar do La Villa), mantiveram-se apenas alguns vizinhos inusitados como patos e galinhas que andam livremente pelo jardim.

Mariana Valle Lima Burrata d.o.p. com pão de pizza



Nascido na Albânia, Klodjan Taci formou-se em cozinha em Itália e chegou a Portugal há 10 anos para uma formação na área, mas acabou por ficar. “Adoro Portugal, quem é que não ama isto", questiona o chef, aludindo ao clima que nem no Outono pede por mais do que uma t-shirt a quem prefere a esplanada. Durante esta década, passou pelas cozinhas de restaurantes italianos como Italy Caffe, Il Giardinetto e Al Garage. Agora abre o La Villa, o seu primeiro projecto a solo. Aqui há massa fresca caseira, pizzas a forno de lenha e, brevemente, vão estar disponíveis pratos do dia de carne e peixe.

Mariana Valle Lima Pasta carbonara com pancetta, ovo e pecorino romano d.o.p.

“O menu é baseado nestes 10 anos de experiência em Lisboa que me permitiu conhecer o gosto português e combiná-lo com a cozinha italiana", explica o empresário albanês. Uma das maiores provas desta fusão de cozinhas é a burrata DOP (12€) fabricada em Portugal, com leite italiano. “Chega à mesa passado poucas horas, daí a frescura”, explica Klodjan Taci.



Entre o extenso menu do La Villa há mais de 20 pizzas (8€-15€) – que podem ser com ou sem a base de molho de tomate –, 14 pastas (8€-14,5) e 8 pastas frescas (9€-14,5€). Se ficar indeciso entre tantas opções, pode seguir a maioria e escolher a pizza della casa (15€) com mozzarella, carpaccio de carne, flocos de queijo gorgonzola, flocos de trufas e queijo parmigiano ou a pasta fresca la villa (14,5€), com strozzapreti, frutos do mar e tomate servida coberta por uma massa de pizza, que envolve a frigideira.

Mariana Valle Lima Pasta fresca La Villa com strozzapreti, frutos do mar e tomate servida por debaixo de uma massa de pizza cozinhada à volta da frigideira

Além destes pratos – a que se juntam calzones, risotos e saladas –, o proprietário também quer juntar à carta pratos do dia de peixe e de carne. “Muito em breve vamos ter pratos do dia fixos como bacalhau assado ou tataki de atum”, revela o empresário.



Com as primeiras chuvas de Outono a chegar, outra das novidades passa pela esplanada que irá ser fechada e coberta já nos próximos dias. "Vamos fechar a esplanada tudo em vidro e pôr uma lareira no centro para não perder o jardim e dar um ambiente de conforto ao cliente”, desvenda Klodjan Taci.

Mariana Valle Lima Esplanada do La Villa

Por agora, só é possível provar estas especialidades italianas sentado à mesa do La Villa. Isto porque ainda não há take-away nem serviço de delivery disponível, mas o proprietário do espaço espera, se valer a pena, criar um serviço de delivery do próprio restaurante.



Campo Mártires da Pátria, 40-41. Seg-Dom 10.00-01.00. 21 050 8171.

