Chefs convidados estão de volta ao Mercado de Produtores da Comida Independente

A nova temporada de chefs convidados arranca este sábado, 15 de Maio, com Lara Espírito Santo e George McLeod, do restaurante Sem. A aposta está virada para jovens cozinheiros que vêm de fora da cidade.

O Mercado de Produtores da Comida Independente nasceu em plena pandemia e tornou-se ponto de encontro para gastrónomos e curiosos. Instalado na Praça de São Paulo desde Outubro passado, o formato foi-se adaptando às restrições da pandemia. Agora, a segunda temporada de chefs convidados está de volta e arranca já este sábado, 15 de Maio, com Lara Espírito Santo e Goerge McLeod, do restaurante Sem, que abrirará portas em breve em Alfama.

Os dois jovens cozinheiros deixaram Londres no início da pandemia, onde trabalhavam na cozinha do Silo, um dos restaurantes sustentáveis mais conceituados da cidade, passaram pela Comporta, onde lançaram o Pego Pop Up, e estão agora em Lisboa, onde vão pôr em prática uma cozinha sustentável, com mínimo desperdício.

Além da aposta nos produtos de época e do encurtar de relações entre consumidores e produtores, os convidados deste novo ciclo serão maioritariamente jovens cozinheiros oriundos de fora da cidade. Para as seguintes edições, adianta Rita Santos, proprietária da Comida Independente, já estão confirmadas as presenças de Francesco Ogliari, do restaurante Tuamadre, em Évora, e de Louise Bourrat, do BouBou’s, no Príncipe Real, em Lisboa. Fica a certeza de que “haverá mais cozinheiros”.

O mercado encontra-se aberto ao público entre as 10.00 e as 14.00.

