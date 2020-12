Chefs portugueses partilham receitas para evitar o desperdício alimentar

Strudle de bacalhau e couve com chouriço do chef José Avillez

Tia Cátia, José Avillez, Kiko Martins e Rui Paula são os quatro chefs que se juntam ao Movimento Unidos Contra o Desperdício, criado a 29 de Setembro deste ano, data em que as Nações Unidas instituíram o Dia Mundial de Consciencialização para as Perdas e o Desperdício Alimentar. Uma das acções que se propôs desenvolver ao longo do ano, que consciencializem a sociedade para a importância do tema, chega este Natal com um desafio lançado aos quatro chefs portugueses: a partilha de receitas “criativas e fáceis de fazer em casa”, para transformar as sobras da ceia de Natal em novos pratos. E tentar fazer descer este número: todos os Natais é desperdiçado cerca de um terço das refeições.

Para esta campanha, chamada “Um Natal Unido Contra o Desperdício”, o chef Rui Paula optou por uma açorda de bacalhau; o chef José Avillez apresentou um strudle de bacalhau e couve com chouriço; a Tia Cátia sugeriu uns croquetes de leitão; e o Chef Kiko um bread puddin de bolo-rei, que aproveita o doce de Natal até à última migalha. Receitas que encontra na página oficial de Facebook do Movimento Unidos Contra o Desperdício.

©DR Açorda de bacalhau do chef Rui Paula

“À boleia dessa reinvenção que todos precisamos de fazer e porque neste Natal muitas pessoas passarão ainda mais dificuldades, acreditámos que este seria o momento ideal para desafiar os portugueses lá de casa a unirem-se contra o desperdício reaproveitando as suas ceias de Natal, evitando dessa forma que alimentos em perfeitas condições de consumo acabem no lixo, como já é habitual nesta época festiva”, defende Francisco Mello e Castro, representante do movimento.

