Grupo José Avillez volta a preparar refeições solidárias para a Mesa dos Afectos

Em Maio, José Avillez foi considerado pela Time Out um dos Heróis do Lar, um conjunto de pessoas que até então tinha marcado a diferença durante a quarentena. O motivo era a sua ligação a vários projectos solidários, entre eles a Mesa dos Afectos, o programa alimentar da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que distribui refeições por pessoas carenciadas ou que se encontrem incapacitadas.

A pandemia não tem dado tréguas e, infelizmente, vai aumentando o número de pessoas que precisam de gestos solidários. Por isso mesmo, o Grupo José Avillez voltou a dar as mãos à Mesa dos Afectos, desta vez com a entrega de 50 sopas e 50 refeições, preparadas com o apoio de donativos de empresas como a Aviludo, Casa Anadia, Comifrio, Eric Kayser, Horta do Bairro, Leroy, Lusobatata, Lusoforma, Magomar, Mendes & Gonçalves, Mercado Frio, Nutrifresco, Parmalat, Progelcone, Sumol Compal, Tito Carnes - e também de particulares.

©Bruno Calado

Se quiser também pode dar o seu contributo e agendar uma doação de alimentos à Mesa dos Afectos (no Beco dos Surradores) ou uma recolha pela equipa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Basta usar um dos seguintes contactos da Divisão de Intervenção na Comunidade: 21 887 0067 e intervencao.social@jfsantamariamaior.pt.

+ Grupo Olivier vai entregar duas toneladas de alimentos em Lisboa e no Porto

+ Leia a edição desta semana: Festa rija, mesmo sem sair de casa