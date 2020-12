Grupo Olivier vai entregar duas toneladas de alimentos em Lisboa e no Porto

Uma tonelada de refeições para serem distribuídas pela Junta de Freguesia de Santo António, território em Lisboa onde o Grupo Olivier tem restaurantes como o Guilty Avenida ou o KOB Lisboa; e mais uma para a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, zona onde operam as marcas Guilty, KOB e Yakuza.

O Grupo Olivier quer ajudar as duas Juntas de Freguesia a proporcionarem ceias de Natal a famílias destas zonas geográficas que foram afectadas economicamente pela pandemia. Um segundo grande acto de solidariedade do grupo do chef e empresário Olivier da Costa, que em Março passado já se tinha juntado à associação de solidariedade social SOUMA e à Junta de Freguesia de Santo António para confeccionar e distribuir milhares de refeições.

Mesmo assim, o grupo considera que este contributo é “insuficiente para suprir todas as necessidades de ambas as entidades” e desafia a sociedade civil a envolver-se nesta causa. Para saber como pode ajudar a Junta de Freguesia de Santo António nesta missão pode usar o número 21 356 3140 e para a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto a chamada faz-se com os números 93 651 7976 e 96760 6340.

