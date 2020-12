Cinema São Jorge quer fraldas, papas e toalhitas para a União Audiovisual

“Se estiver ao seu alcance, ajude. Não fique nas palhinhas deitado”: o apelo é sério, sobretudo agora que o Natal se aproxima e todos parecem entrar numa espiral de solidariedade. O Cinema São Jorge, que se tornou num ponto de recolha de bens para a União Audiovisual, pede agora que as ajudas se virem para as crianças com a recolha de fraldas, papas e toalhitas.

O Cinema São Jorge é, desde 25 de Novembro, um ponto de recolha permanente para a União Audiovisual, um grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual que se reuniu no início da crise social causada pela pandemia que recolhe bens alimentares para serem doados a outros profissionais da área em dificuldades.

A recolha de alimentos tem sido consistente e, agora, a sala lisboeta faz outro apelo a pensar nas crianças das famílias da União Audiovisual: a doação de toalhitas, papas e fraldas, os bens que escasseiam neste momento.

Qualquer pessoa pode fazer contribuições, basta ter em atenção os horários em que o São Jorge está disponível. O cinema recebe donativos todos os dias, entre as 10.00 e as 22.00, excepto quando estão impostas restrições de horários provocadas pelo Estado de Emergência.

