Chefs Vítor Adão e Gaëtan Evrard levam as mãos ao fogo na Graça

Vítor Adão e o chef francês Gaëtan Evrard, do estrelado L'Évidence, vão cozinhar juntos, esta quinta-feira, no restaurante Plano.

Quatro mãos, dois chefs, e um oásis plantado no coração de Lisboa onde a comida chega do fogo ao prato. A fórmula não está longe daquela a que o chef Vítor Adão já havia habituado quem passava a porta do Plano, o restaurante que em Setembro de 2019 abriu e que em Dezembro inaugurou a parte interior. O seu primeiro de assinatura a solo.

Mas desta feita há mais um elemento a embarcar na sua viagem. Gaëtan Evrard, chef francês responsável pelo L'Évidence, que conta com uma estrela Michelin, vai juntar-se ao chef flaviense numa aventura a quatro mãos, para homenagear aquela que tem sido a bandeira de Adão: o produto português.

"O nosso objectivo foi não fazer simplesmente um jantar a quatro mãos, mas aproveitar também para promover um momento de descoberta e de homenagem aos produtos nacionais, que são a base fundamental do meu trabalho e do Plano", diz o chef português de 30 anos. "O desafio que lancei ao chef Gaëtan Evrard, que é também um apaixonado pelo produto, foi precisamente esse: fazermos juntos um jantar que destacasse os produtos portugueses, que lhe desse a conhecer a substância de que somos feitos."

O jantar, que conta com um menu degustação (117€) especialmente preparado pelos dois chefs, acontece esta quinta-feira a partir das 19.30 na renovada parte exterior do Plano. Os dois chefs seguem depois até ao Norte, para uma visita à rede de Tabernas do Alto Tâmega, da qual Vitor Adão é curador. "Juntamo-nos a um grupo de outros chefes portugueses para dar ao chef Gaëtan também a oportunidade de conhecer mais profundamente os produtos, os produtores, os projectos e as tradições gastronómicas da região onde nasci e à qual ainda me mantenho profundamente ligado."

Em 2021, será a vez do chef português devolver a visita, viajando para Montbazon, por alguns dias, para conhecer o trabalho, a cozinha e os produtos escolhidos pelo chef Gaëtan Evrard.

Rua da Bela Vista à Graça, 126 (Graça). 933 404 461. Sex-Dom 12.30-23.00.

