Chefs Vítor Adão e Lucas Azevedo instalam-se no japonês Izakaya Tokkuri

A lanterna vermelha à porta, luminosa, a assinalar esta tasca japonesa no meio do Bairro Alto, mantém-se. Mas tudo o resto muda: a partir de dia 8 de Janeiro, terça-feira, os chefs Vítor Adão (ex-100 Maneiras, actual Quinta do Arneiro) e Lucas Azevedo (ex-Bonsai) passam a tomar conta da cozinha do restaurante que abriu em Agosto.

Este take over da cozinha do Izakaya Tokkuri funcionará em versão pop-up – tanto pode durar um mês como prolongar-se um ano inteiro. Todo o menu que existia até aqui, escrito num quadro de ardósia, com pratos pequenos, de partilha, típicos japoneses, deixa de existir. Não vaiu haver pratos fixos ou menus de degustação e o mote lançado pelos dois chefs é uma pergunta: “o que têm em comum um porco bísaro transmontano e um atum bluefin do Atlântico?”.

A resposta chegará na forma de pratos que vão cruzar a cozinha japonesa com a portuguesa, evidenciando as influências e percurso dos dois chefs, explica à Time Out Catarina Gonçalves, da equipa do restaurante.

“A ideia não é existirem pratos definidos, mas trabalhar o produto no seu todo, ou seja, o animal que utilizarmos será na totalidade e não apenas uma parte específica, o que nos trará sempre sabores e pratos novos”, acrescenta, reforçando que o respeito pelo produtor estará muito presente e que será dada prioridade a produtos biológicos e sazonais.

Da primeira vida do Izakaya Tokkuri mantém-se a carta de bebidas, com uma longa lista de sakés, e a decoração em madeira, com com um balcão corrido ao longo de todo o restaurante, com 14 lugares, e três pequenas salas privadas que sentam quatro pessoas cada uma. O preço médio de uma refeição ficará pelos 30€ e já é possível reservar mesa através do e-mail tokkuripopup@gmail.com.

Travessa dos Fiéis de Deus, 28 (Bairro Alto). 21 342 6372. Ter-Dom 18.00-00.00.

