Chegou a época dos esquilos vermelhos. Em Monsanto, pode vê-los em acção

É Outono e os esquilos vermelhos de Monsanto estão em grande actividade a recolher sementes para comerem e armazenarem para o Inverno. É agora que há mais sementes e os esquilos vermelhos são grandes fãs de pinhões, que existem em abundância nos pinhais de Monsanto. Nesta altura são mais fáceis de avistar por estarem em grande actividade, mas outra estratégia é ir para perto de pinheiros e olhar para o chão – se vir pinhas todas roídas de que já só resta o centro, é sinal certo de que por ali andam esquilos, fique atento.

Os esquilos vermelhos (Sciurus vulgaris) são a única espécie de esquilos que existe em Portugal – e só desde a década de 1990 quando reapareceram, vindos de Espanha. São facilmente reconhecíveis pela sua cauda felpuda e tufos nas orelhas, mas a cor do pêlo pode variar desde o mais acinzentado até ao preto, por isso, não se fie muito no “vermelho” do nome.

Apesar de ágeis e rápidos, os esquilos de Monsanto têm dificuldade em escapar ao seu maior predador em Monsanto: o Homo automobilizadus. É necessário que esses visitantes circulem com cuidado e devagar nas estradas próximas e no interior do parque. Caso encontre algum esquilo ou outro animal silvestre ferido, leve-o imediatamente ao Centro de Interpretação de Monsanto para ser encaminhado para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, que fica também dentro do parque florestal.

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp