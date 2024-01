Em 2023, foram resgatados 1735 animais em Lisboa

O Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) de Lisboa resgatou para tratamento 1735 animais selvagens ao longo de 2023. “Muitos conseguiram recuperar”, informa a organização que desde a sua criação, em 1996, já acolheu mais de 25 mil animais.

O número referente ao ano passado inclui aves, mamíferos e répteis, num total de 111 espécies. Houve um animal, no entanto, que mereceu destaque no comunicado de balanço publicado esta semana no site da Câmara Municipal de Lisboa: uma cria de mocho-galego. Trata-se de uma ave comum e pode ser encontrada de norte a sul do país.



A cria foi resgatada e entregue aos cuidados do CRAS por elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Foi estabilizada e alojada, com outros mochos-galegos, “para recuperar a condição física, capacidade de voo e de caça”. Algumas semanas depois, já recuperada, foi libertada no Parque Florestal de Monsanto.

Dedicado ao resgate e tratamento de animais selvagens debilitados, com a finalidade de os devolver aos seus habitats naturais, o CRAS realça na breve nota de balanço a importância de entidades parceiras como o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR, das Brigadas de Protecção Ambiental da PSP e do ICNF, na protecção da fauna selvagem portuguesa.



Se encontrar um animal selvagem ferido ou debilitado, nesta página encontra toda a informação de que precisa para saber o que fazer.

