Chegou a Primavera à banda desenhada do Parque Silva Porto

Os Story Tellers, pequenas esculturas criadas por Fulvio Capurso, continuam a sua missão no Parque Silva Porto, em Benfica: convidar quem passa a descobrir livros e autores de banda desenhada.

Para esta terceira edição, evocando a Primavera, a escolha recaiu sobre jovens autores em ascensão: Gonçalo Duarte, Alexandra Saldanha, a dupla de Azoresploitation, Francisco Afonso Lopes e Francisco Lacerda, Rodolfo Mariano, Dois Vês, Tiago da Bernarda e Mariana Pita. Para saber mais sobre eles, tudo o que tem de fazer é procurar as oito personagens de Fulvio Capurso pelo parque, seguindo o mapa afixado logo à entrada. Junto a cada uma encontra-se um QR code que dá acesso a pequenas biografias e PDFs de pranchas de cada autor.

Ficou cheio de curiosidade e agora quer ler o álbum inteirinho? Fácil de resolver: todas as obras deste percurso estão na Bedeteca e podem ser lá requisitadas para leitura. Estas e as das edições anteriores.

A inauguração deste projecto, que é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica, em parceria com a Galeria de Arte Urbana e a Bedeteca de Lisboa, deu-se em Agosto de 2021, com oito autores representando as diferentes épocas da BD em Portugal, desde Raphael Bordalo Pinheiro (1846-1905) até Nuno Saraiva, passando por Carlos Botelho (1899-1982), Sérgio Luís (1921-43), Eduardo Teixeira Coelho (1919-2005), José Ruy, Isabel Lobinho (1947-2021) e Fernando Relvas (1954-2017).

No Inverno o tema foi "Lisboa na BD", com trabalhos de Fernando Relvas (de novo, mas justificado pela reedição de Concerto para 8 Infantes e 1 Bastardo); O Eterno Passageiro, de Luís Félix; Ana, de Nuno Artur Silva e António Jorge Gonçalves; Bairro Alto, de Ana Cortesão; as antologias Lisboa 24h00 (Bedeteca de Lisboa) e Lisboa é very very Typical (Chili Com Carne) e ainda, pela primeira vez em português, a BD de José Smith Vargas publicada na revista italiana Internazionale.

Parque Silva Porto / Mata de Benfica. Seg-Dom 07.00-21.00

